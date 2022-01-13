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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس، 13 يناير 2022 12:33 م
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
خريج الاكاديمية الوطنية (1)
خريج الاكاديمية الوطنية (1)

خريج الاكاديمية الوطنية (2)
خريج الاكاديمية الوطنية (2)

خريج الاكاديمية الوطنية (3)
خريج الاكاديمية الوطنية (3)

خريج الاكاديمية الوطنية (4)
خريج الاكاديمية الوطنية (4)

خريج الاكاديمية الوطنية (5)
خريج الاكاديمية الوطنية (5)

خريج الاكاديمية الوطنية (6)
خريج الاكاديمية الوطنية (6)

خريج الاكاديمية الوطنية (7)
خريج الاكاديمية الوطنية (7)

خريج الاكاديمية الوطنية (8)
خريج الاكاديمية الوطنية (8)

خريج الاكاديمية الوطنية (9)
خريج الاكاديمية الوطنية (9)

خريج الاكاديمية الوطنية (10)
خريج الاكاديمية الوطنية (10)

خريج الاكاديمية الوطنية (11)
خريج الاكاديمية الوطنية (11)

خريج الاكاديمية الوطنية (12)
خريج الاكاديمية الوطنية (12)

خريج الاكاديمية الوطنية (13)
خريج الاكاديمية الوطنية (13)

خريج الاكاديمية الوطنية (14)
خريج الاكاديمية الوطنية (14)

خريج الاكاديمية الوطنية (15)
خريج الاكاديمية الوطنية (15)

خريج الاكاديمية الوطنية (16)
خريج الاكاديمية الوطنية (16)

خريج الاكاديمية الوطنية (17)
خريج الاكاديمية الوطنية (17)

خريج الاكاديمية الوطنية (18)
خريج الاكاديمية الوطنية (18)

خريج الاكاديمية الوطنية (19)
خريج الاكاديمية الوطنية (19)

خريج الاكاديمية الوطنية (20)
خريج الاكاديمية الوطنية (20)

خريج الاكاديمية الوطنية (21)
خريج الاكاديمية الوطنية (21)

خريج الاكاديمية الوطنية (22)
خريج الاكاديمية الوطنية (22)

خريج الاكاديمية الوطنية (23)
خريج الاكاديمية الوطنية (23)

خريج الاكاديمية الوطنية (24)
خريج الاكاديمية الوطنية (24)

خريج الاكاديمية الوطنية (25)
خريج الاكاديمية الوطنية (25)

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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