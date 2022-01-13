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الرئيس السيسي يكلف إدارة منتدى شباب العالم بتفعيل منصة للحوار لتبادل الأفكار

الخميس، 13 يناير 2022 09:32 م
الرئيس السيسي يكلف إدارة منتدى شباب العالم بتفعيل منصة للحوار لتبادل الأفكار الرئيس عبد الفتاح السيسى
ماجد تمراز

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة منتدى شباب العالم، بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر، لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دورى على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام.

 

وقال الرئيس خلال كلمته بالحفل الختامي لمنتدى شباب العالم: "تكليف إدارة المنتدى بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى، للتعريف بقضايا الموارد المائية الدورية، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا".

 

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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