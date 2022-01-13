اليوم السابع
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الرئيس السيسي يسلم خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب شهادات التخرج

الخميس، 13 يناير 2022 12:28 م
الرئيس السيسي يسلم خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب شهادات التخرج الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفعالية
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسين طلال

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سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادات التخرج، لخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف البرامج، خلال حفل تخرجهم اليوم، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم، هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (1)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (1)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (2)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (2)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (3)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (3)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (4)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (4)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (5)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (5)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (6)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (6)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (7)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (7)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (8)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (8)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (9)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (9)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (10)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (10)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (11)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (11)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (12)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (12)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (13)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (13)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (14)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (14)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (15)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (15)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (16)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (16)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (17)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (17)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (18)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (18)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (19)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (19)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (20)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (20)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (21)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (21)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (22)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (22)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (23)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (23)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (24)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (24)

تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (25)
تخرج اول دفعة من برنامج الرئاسة (25)

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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