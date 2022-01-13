الرئيس السيسى يوجه الشكر للطاقم المظلى المشارك فى حفل ختام منتدى شباب العالم

كتب أيمن رمضان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للطاقم المظلى الذى أدى عرضا في سماء أرض الفيروز خلال حفل منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، قائلا: "كان لازم نشكركم على العرض في الجو الصعب ده".

ودعا الرئيس السيسى، خلال إطلاق مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية والحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، المشاركين في الحفل إلى توجيه التحية إلى الطاقم المظلى، وتابع:"شكراً جزيلا لكم.. واسمحوا لينا أننا نحييهم كلهم".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.