الرئيس السيسى يصل مقر الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم

كتب أحمد عرفة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، استعدادا لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.