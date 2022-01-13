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الرئيس السيسى يشهد عرضا غنائيا بالمظلات وأعلام مصر بختام منتدى شباب العالم.. فيديو

الخميس، 13 يناير 2022 08:15 م
الرئيس السيسى يشهد عرضا غنائيا بالمظلات وأعلام مصر بختام منتدى شباب العالم.. فيديو منتدى شباب العالم
كتب أحمد عرفة

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض غنائى بالمظلات حملت أعلام مصر وشعار تحيا مصر وشعار منتدى شباب العالم، خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.

 

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مظلات

 

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عرض المظلات

 

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عروض بالمظلات

 

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

 

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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