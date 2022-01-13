الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شقة سكنية بالغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة الدهار، دون حدوث إصابات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وكان ورد إخطار للواء محى سلامة مدير أمن البحر الأحمر يفيد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر عن نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الموظفين بالدهار بالغردقة.

وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف لمكان الحريق، وتمت السيطرة علي الحريق بعد فصل التيار الكهربي الغاز الطبيعي عن العمارة، دون حدوث أى إصابات، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق، حيث رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.