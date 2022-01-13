الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين بنيران صديقه قرب أحد معسكراته

كتب وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلى، مصرع ضابطين إسرائيليين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر فى غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، فى تغريدة على موقع "تويتر": "لقى ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر فى غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل فى التشخيص)، تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق فى ظروف الحادث".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه سيتم أجراء تحقيقا بشأن مقتل الضابطين بنيران صديقة عن طريق الخطأ قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن، بحسب "روسيا اليوم".