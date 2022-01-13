اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 09:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين بنيران صديقه قرب أحد معسكراته

الخميس، 13 يناير 2022 07:22 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين بنيران صديقه قرب أحد معسكراته عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الإسرائيلى، مصرع ضابطين إسرائيليين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر فى غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، فى تغريدة على موقع "تويتر": "لقى ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر فى غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل فى التشخيص)، تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق فى ظروف الحادث".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه سيتم أجراء تحقيقا بشأن مقتل الضابطين بنيران صديقة عن طريق الخطأ قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن، بحسب "روسيا اليوم".

 

 


جيش الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

غور الأردن

مقتل ضابطين إسرائيليين

نيران صديقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة