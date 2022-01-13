التنظيم والإدارة: دراسة التسوية لـ1432 موظفا خلال شهر ديسمبر 2021

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من دراسـة إعادة التعيين "التسـوية" لعدد (1432) موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقا للضـوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت قرارات التسوية 28 جهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الادارى للدولة، وجاءت جامعة المنصورة الأكثر من حيث عدد التسويات بإجمالى 476 موظف وجاء الازهر الشريف ثانيا بـ 453 موظفى.

وذلك على النحو التالى:

وتنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية على "إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".