اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:29 م
أكرم القصاص
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"التعاون الخليجى" يؤكد استمرار التعاون ودعم العلاقات الخليجية الأوروبية

الخميس، 13 يناير 2022 03:00 م
"التعاون الخليجى" يؤكد استمرار التعاون ودعم العلاقات الخليجية الأوروبية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف فلاح مبارك الحجرف
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية استمرار التنسيق والتعاون ودعم العلاقات الخليجية - الأوروبية المتميزة لاغتنام الفرص في كافة المجالات، وخدمة المصالح المشتركة.


واستعرض - خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي باترك سيمفونيه، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - مسيرة مجلس التعاون والثوابت التي ترتكز عليها، متطرقاً إلى مخرجات القمة الخليجية الـ (42)، التي احتضنتها الرياض في 14 ديسمبر 2021، مؤكداً أهميتها في مسيرة مجلس التعاون، خلال المرحلة الحالية التي يصبو بها المجلس إلى البناء والإنجاز.


كما ناقش الجانبان أوجه التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها لخدمة المصالح المشتركة والارتقاء بها بما يخدم الطرفين، وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.


مجلس التعاون الخليجى

نايف فلاح مبارك الحجرف

الخليج وأوروبا

العلاقات الخليجية الأوروبية

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