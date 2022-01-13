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الأوقاف تهدى الإصدار الثانى لسلسلة رؤية لعدد من المناطق الأزهرية والوعظ بالمحافظات

الخميس، 13 يناير 2022 12:56 م
الأوقاف تهدى الإصدار الثانى لسلسلة رؤية لعدد من المناطق الأزهرية والوعظ بالمحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أهدت وزارة الأوقاف ممثلة فى مديري المديريات بالمحافظات، الإصدار الثانى لسلسلة رؤية لعدد من المناطق الأزهرية والوعظ، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والأزهر الشريف.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور  محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة بإهداء منطقة الشرقية الأزهرية مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" استلمها الدكتور محمد محمد السروي رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية ، كما تم تسليم مجموعات من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير للشيخ أحمد عبد القادر محمد مديرعام منطقة وعظ الشرقية. 
 
كما قام الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بور سعيد بإهداء منطقة بور سعيد الأزهرية مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" استلمها الشيخ  وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ببورسعيد ، كما تم تسليم مجموعات من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير للشيخ محمد عبدالله أبو مندور مديرعام منطقة وعظ بورسعيد. 
 
وفى قنا قام الدكتور عبد الله حارس ملاح مسئول الإرشاد الديني والثقافة نائبًا عن وكيل مديرية أوقاف قنا بإهداء منطقة قنا الأزهرية مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" استلمها الشيخ تاج الدين أبو الوفا محمد رئيس منطقة قنا الأزهرية ، كما تم تسليم مجموعات من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير للشيخ محروس أحمد حسين مديرعام منطقة وعظ قنا. 
 
وتتكون المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير من 15 كتابًا على النحو التالي:
1- الجاهلية والصحوة.
2- هؤلاء .. هم الإخوان.
3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية.
4- نساء على عرش مصر.
5- حماية الكنائس في الإسلام.
6- حق الوطن.
7- حوار الأديان والثقافات.
8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر.
9- العقل والنص.
10- مقاصد الشرع وقضايا العصر.
11- فلسفة الحرب والسلم والحكم.
12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية.
13- مكارم الأخلاق.
14- مهارات التواصل في السنة النبوية.
15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة).

سلسلة رؤية

رؤية للفكر المستنير

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