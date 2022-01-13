لنشر الفكر الوسطى فى العالم.. 10 معلومات عن دورات الثقافة الإسلامية بالأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف، دورات الثقافة الإسلامية باللغات للأئمة والواعظات، والتي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي في العالم، حيث تنظم الوزارة دورات بلغات مختلفة تبدأها باللغة الإنجليزية، وخاصة الأئمة الذين يتم إعدادهم للإيفاد للخارج ممن يتقنون إحدى اللغات الأجنبية أو أكثر من لغة.

وزارة الأوقاف أكدت أن دورات الثقافة الإسلامية باللغات للأئمة والواعظات، تأتى في إطار دورها الريادى لنشر الفكر الوسطى عالميًا وخطتها لإعداد وتأهيل أئمة وواعظات يجيدون التعامل مع العصر وأدواته.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية 10 معلومات عن دورات الثقافة الإسلامية بالأوقاف:

1. الدورة الأولى فى اللغة الإنجليزية وتستهدف الأئمة والواعظات الذين يجيدون اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

2. يمكن للراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من أساتذة اللغات الأجنبية ومعلميها وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية الالتحاق بالدورة

3. يشترط الحصول على مؤهل جامعي واجتياز اختبار القبول في اللغة الإنجليزية وأساسيات الثقافة الإسلامية.

4. مقر الدراسة أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم توفير إقامة للمتدربين أثناء الدور.

5. تنقسم الدورة التدريبية لقسمين هما: "الثقافة الشرعية ، واللغة الإنجليزية ".

6. تهدف الدولة للتأهيل العلمي الصحيح في مجال الثقافة الإسلامية باللغة الإنجليزية .

7. من المقرر أن يتم إهداء كل دارس نسخة من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

8. سيتم ترشيح من تنطبق عليهم الشروط من الأئمة الذين يجتازون الدورة بنجاح للإيفاد للخارج .

9. الاستفادة بأوائل الدورة الأكثر تميزًا في العمل و التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية لغات .

10. وزارة الأوقاف ستخصص جوائز مالية قيمة لأوائل الدورة، وشهادة باجتياز الدورة لمن يجتازها بنجاح .