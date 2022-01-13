الأمم المتحدة: تجنيد الأطفال من الجماعات المسلحة أبرز الانتهاكات فى كولومبيا

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير أنونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أن أبرز الانتهاكات إلى حد بعيد ضد الأطفال في كولومبيا تكمن في عمليات تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وذلك وفق تقرير الأمين العام حول كولومبيا حتى نهاية 2021

وأكد تقرير الأمين العام الأخير عن الأطفال والنزاع المسلح في كولومبيا، إنه على الرغم من الانخفاض المستمر في الانتهاكات ضد الأطفال منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أكثر من خمس سنوات ، فإن الأطفال يعانون من آثار الأعمال العدائية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة وفقا للتقرير: "يجب أن نظل حذرين لأن هذه الفترة تتزامن أيضًا مع تفشي الوباء ، والذي كان له تأثير على قدرتنا على التحقق من الانتهاكات".