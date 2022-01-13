ارتفاع جديد فى أسعار الوقود بلبنان للمرة الثانية خلال يومين

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ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان اليوم للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية خلال اليومين الماضيين.



وبلغ سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان 337 ألفا و800 ليرة بزيادة قدرها 3 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان بذات القيمة ليصل إلى 390 ألفا و600 ليرة للصفيحة.



وزاد سعر صفيحة المازوت بشكل ملحوظ ليسجل 410 آلاف ليرة بزيادة قدرها 16 ألفا و600 ليرة للصفيحة.



كما ارتفع سعر قارورة الغاز بمقدرا 14 ألف ليرة لتسجل 359 ألفا و500 ليرة.



يأتي ذلك على خلفية الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار الأمريكي أمس الأول الذي بلغ ذروته مسجلا 33 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد قبل أن يتراجع أمس إلى مستوى 31 ألفا و800 ليرة لكل دولار ليظل أعلى من المستوى الذي صدر تسعير الوقود عليه أمس الأول وهو 30 ألفا و500 ليرة لكل دولار.



وكان تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان، أعلن أمس التوقف عن تسليم المحروقات في مستودعاتها اليوم على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح غد الجمعة، وذلك تضامنا مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظا على السلامة العامة وعدم تنقل صهاريج المحروقات على الطرقات.