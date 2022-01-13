ابن القنصل.. مزور يعترف: أبيع الأراضى والعقارات فى القاهرة بـ"ورق مضروب"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف مزور بتزويره الأوراق الرسمية والمستندات والعقود والنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع عقارات وأراضي لهم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية – ورق كربون "جميعهم مقلدين" – مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) أمكن ضبطه، وبإرشاده تم ضبط (عدد من الأختام مُقلدين وعدد 2 طباعة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – عدد من الأفرخ التى تستخدم فى اصطناع بطاقات الرقم القومى - مبالغ مالية).

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، فتم حبسه.