إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقة بالعجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق بسبب تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام.

تلقت غرفة عمليات النجدة مفادها، بلاغا من أحد الأشخاص بحدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين تسرب غاز داخل الشقة والذي تسبب في إصابة 5 أشخاص أفراد الأسرة قاطني العقار بحالات اغماء نتيجة الاختناق بالغاز.

وكشفت المعاينة أن المصابين كلا من الزوجة "نهلة ع خ" 48 سنة، الزوج "محمود ن غ" 50 سنة، والابناء "محمد" 20 سنة، "نوران" 22 سنة، "مصطفي" 14 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة