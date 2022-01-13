إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بمدخل قرية صوص بنقادة فى محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بمدخل قرية صوص في نقادة، وتم نقلهم إلي مستسشفي نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى.
إسعاف - أرشيفية
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