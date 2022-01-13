إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط.. الأسماء

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط أمام حقل ظهر للغاز الطبيعى.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: أشرف محمد السيد بدوي 78 عامًا، والسيد رضوان المتولي 42 عامًا، وأحمد السعيد ابراهيم 35 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط أمام حقل ظهر للغاز الطبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.