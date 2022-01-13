إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العلمين

مطروح - حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق العلمين- وادي النطرون، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

ودخل مستشفى العلمين النموذجي، منذ قليل، 5 مصابين، عن طريق 3 سيارات إسعاف، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، طبقاً للبيان الأولي لحصر مصابي الحادث، الوارد من مستشفى العلمين إلى مديرية الصحة بمطروح.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين- وادي النطرون، فتم الدفع بسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، ويجري حاليا إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

على جانب آخر، تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، طقساً متقلباً وسقوط للأمطار بشكل متقطع، يتسبب في تراكمات وتجمعات لميه الأمطار على الطرق، مع وجود تحذيرات لقائدي السيارات ومطالبتهم بالحذر وعدم القيادة بسرعات عالية، حفاظاً على سلامتهم.