إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، ثم انقلبت فى الترعة أمام قرية بني عفان بطريق أهناسيا- بني سويف.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلبت في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق اهناسيا- بني سويف .

ونقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من فاطمة سلام عبدالعال 20 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ونصر بكري عبدالعزيز 50 سنة، فلاح مصاباً باشتباه خلع بالكتف اليمني، وايه يوسف محمد 19 سنة، طالب مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ويوسف أشرف عيد 19 سنة، طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وبلال عبد الناصر سعد 27 سنة، مصاباً بكسر بالعمود الفقري، ومحمد شعبان عيد 19 سنة طالب مصاباً بتر بالذراع الأيسر إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى.