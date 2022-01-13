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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بعامود إنارة بقنا

الخميس، 13 يناير 2022 10:19 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بعامود إنارة بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بجوار صوامع المراشدة شمال فقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بجوار صوامع المراشدة.

وأسفر الحادث عن إصابة، محمد محمود إبراهيم، 32 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء حسين رسلان، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهاشم كمال رسلان، 30 عاما، بكدمات بالجسم، ومحمد رمضان إبراهيم، 47 عاما، بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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