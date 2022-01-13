إجراءات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والجونة بكأس رابطة الأندية

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والجونة، المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم، الخميس، باستاد الأهلى السلامأ ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشكلت المجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الاهلى وصلت لـ 17 لاعباً سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثنائى أجنبى هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف) فضلا عن غموض موقف السداسى المصاب بفيروس كورونا وهم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الامامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب اعارته للدوري التركى بجانب تعرض المغربى بدر بانون للإصابة .