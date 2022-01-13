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أمطار تضرب الإسكندرية أول أيام نوة الفيضة الكبرى.. لايف

الخميس، 13 يناير 2022 11:35 ص
أمطار تضرب الإسكندرية أول أيام نوة الفيضة الكبرى.. لايف أمطار الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اجرى اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس وسقوط أمطار فى أولى أيام نوة الفيضة الكبرى، والتى تستمر لمدة أسبوع.
 
 
كانت قد اعلنت شركة الصرف الصحى، عن رفع حالة الطوارىء، حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الخميس  أمطار تبدأ خفيفة صباحا، على أن تزيد شدتها مساء لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة. 
 
وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.
 
وأكد نافع علي الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح اليوم الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار. 
 
وشدد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.
 
وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري. 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

حاله الطقس

الصرف الصحى

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