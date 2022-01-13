أمريكا تنشر 1000 عامل صحة من الجيش لمساعدة المستشفيات فى مكافحة كورونا

كتب محمد جمال

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ألف عامل صحى عسكرى سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعانى جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بحسب شبكة "سى ان ان" الأمريكية

وقال مسئول فى البيت الأبيض، إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى، بحسب "رويترز".

وكان من المقرر أن يعالج بايدن استجابة إدارته لكوفيد 19 مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل صباح اليوم .

قال كريسويل إن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضات الفيدراليين للمساعدة في مواجهة كوفيد 19 والرعاية الأخرى، في الوقت الذي تضرب البلاد موجة من متحور أوميكرون البلاد.

ومنذ يوليو، نشرت إدارة الرئيس بايدن فرقا أخرى فيدرالية لمكافحة متحور دلتا، وفي ديسمبر وجه بايدن أوستن بتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبي فيدرالي إلى أريزونا وإنديانا وميشيغان ونيو هامبشاير وفيرمونت وويسكونسن.

يذكرأن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا لدخول مصابى فيروس كورونا إلى المستشفيات، مع وجود أكثر من 145000 مريض فى مستشفياتها.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن 145982 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بفيروس كورونا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ويتجاوز هذا العدد الذروة السابقة البالغة حوالى 142000 شخص، التى تم تسجيلها فى يناير 2021.

وقال كارلوس ديل ريو، طبيب الأمراض المعدية في جامعة إيموري ومستشفى غرادي في أتلانتا، الأسبوع الماضي، إن 80 إلى 90 في المئة من المرضى الموجودين في المستشفيات لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، أو في بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح من دون الجرعة المعززة.

وأشار إلى المشكلة التي تعاني منها المستشفيات، جراء النقص في الطاقم الطبي، إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلى.