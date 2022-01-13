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أعلام الدول تزين حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 07:52 م
أعلام الدول تزين حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور أعلام العالم
كتب أحمد عبد الرحمن

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سيطرت حالة من البهجة بين الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، وهم يحملون أعلام دول العالم، قبل بدء حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

11
الأعلام

 

22
الشباب يرفعون الأعلام

 

33
علم مصر

 

44
العلم المصرى 

 

55
أعلام دول العالم

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، استعدادا لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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