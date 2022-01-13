أشرف مرعى يتقدم باستقالته من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لأسباب صحية

تقدم الدكتور أشرف مرعي ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستقالته من منصبه ، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وذلك لظروف صحية.
وقال المجلس فى بيان له ، أن المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وافق على الاستقالة التي تقدم بها الدكتور أشرف مرعي ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من منصبه لظروف صحية.
وتأتي استقالة المشرف العام على المجلس بعد 6 سنوات من عمله في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال موقعه بالمجلس.
من جانبه وجه الدكتور أشرف مرعي، فى بيان للمجلس ، الشكر والتحية إلى كافة الجهات التي تعاونت مع المجلس، متمنيا للقيادة الجديدة للمجلس ولكل العاملين به دوام التوفيق في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
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