اليوم السابع
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أشرف مرعى يتقدم باستقالته من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لأسباب صحية

الخميس، 13 يناير 2022 10:59 ص
أشرف مرعى يتقدم باستقالته من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لأسباب صحية الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب محمود راغب

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تقدم الدكتور أشرف مرعي ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستقالته من منصبه ، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وذلك  لظروف صحية.
 
 
وقال المجلس فى بيان له ، أن المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وافق على الاستقالة التي تقدم بها الدكتور أشرف مرعي ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من منصبه لظروف صحية.
 
وتأتي استقالة المشرف العام على المجلس بعد 6 سنوات من عمله في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال موقعه بالمجلس.
 
من جانبه وجه الدكتور أشرف مرعي، فى بيان للمجلس ،  الشكر والتحية إلى كافة الجهات التي تعاونت مع المجلس، متمنيا للقيادة الجديدة للمجلس ولكل العاملين به دوام التوفيق في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
 

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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