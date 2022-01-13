أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13-1-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 13-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211.8 مليون ورقة مالية بقيمة 807 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.88%، والعرب على 12.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 41.2 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 869.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 12012 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4743 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 19.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 150.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.64%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.80%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.434 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.43%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 27.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 18.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.