أخبار البورصة اليوم الخميس 13-1-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقى 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211.8 مليون ورقة مالية بقيمة 807 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.88%، والعرب على 12.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 41.2 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 869.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.1 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 12012 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4743 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

الإسماعيلية الجديدة وقررت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العملية رقم (000138939308-20220113) المنفذة على أسهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي. وقررت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العملية رقم (000138939308-20220113) المنفذة على أسهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.



سندات الخزانة أعلنت البورصة، حذف قيد سندات الخزانة المصرية بقيمة 8.5 مليار جنيه موزعة على عدد 8.5 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، اعتبارًا من اليوم.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 5.4 مليون سهم، 19 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 432 سهم، 86.4 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركة ابن سينا فارما 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 17.5 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 5.4 مليون سهم، 19 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 432 سهم، 86.4 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركة ابن سينا فارما 1.2 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 17.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أكتوبر فارما، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، 32 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 954 سهم، 495 ألف سهم، 122.1 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي.