اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أبرز توصيات منتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف

الخميس، 13 يناير 2022 03:01 م
أبرز توصيات منتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف منتدى شباب العالم 2022

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسلم الرئيس شهادات التخرج، ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.

وقالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية استلهمت رؤيتها من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واقتبست بعض كلمات الرئيس والتى كانت واضحة، فكانت الأكاديمية "مشروع مصر الجديد لبناء الإنسان" وفقا لأعلى المعايير الدولية ومصنعًا للقادة وبنكًا للقيادات.

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• الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا 
• دعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات
• الدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة
• نشر التعريف بالموارد المائية
• الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار
• إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

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