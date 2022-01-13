أبرز توصيات منتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسلم الرئيس شهادات التخرج، ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.

وقالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية استلهمت رؤيتها من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واقتبست بعض كلمات الرئيس والتى كانت واضحة، فكانت الأكاديمية "مشروع مصر الجديد لبناء الإنسان" وفقا لأعلى المعايير الدولية ومصنعًا للقادة وبنكًا للقيادات.

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