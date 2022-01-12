اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد نيجيرى يزور الشرقية لنقل الخبرة المصرية فى مجال المزارع السمكية.. فيديو

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:28 م
وفد نيجيرى يزور الشرقية لنقل الخبرة المصرية فى مجال المزارع السمكية.. فيديو الدكتورة أميرة الحنفى
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد نيجيرى المعمل الإقليمى للاستزراع السمكى بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وذلك لتبادل الخبرات فى مجال الاستزراع السمكى.

وقدم اليوم السابع بثًا مباشرًا على هامش الزيارة، فيما أوضحت الدكتورة أميرة الحنفى، مديرة المعمل الإقليمى للاستزراع السمكى بالشرقية، أن الزيارة هى الثانية للوفد النيجيري، بعد الزيارة الأولى فى شهر سبتمبر الماضى.

وأوضحت أميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة جاءت لأجل تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والنيحيرى، وبحث سبل الشراكة.

وأشارت إلى أن الوفد يضم ممثلين من وزارة الزراعة وعدد من الجهات المعنية النيجيرية، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار التعاون ومد سبل العون للدول الإفريقية وتبادل الخبرات بين الجانبين.


الشرقية

محافظة الشرقية

وفد نيحيري

المعمل الإقليمى للاستزراع السمكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة