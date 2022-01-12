وفد نيجيرى يزور الشرقية لنقل الخبرة المصرية فى مجال المزارع السمكية.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

زار وفد نيجيرى المعمل الإقليمى للاستزراع السمكى بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وذلك لتبادل الخبرات فى مجال الاستزراع السمكى.

وقدم اليوم السابع بثًا مباشرًا على هامش الزيارة، فيما أوضحت الدكتورة أميرة الحنفى، مديرة المعمل الإقليمى للاستزراع السمكى بالشرقية، أن الزيارة هى الثانية للوفد النيجيري، بعد الزيارة الأولى فى شهر سبتمبر الماضى.

وأوضحت أميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة جاءت لأجل تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والنيحيرى، وبحث سبل الشراكة.

وأشارت إلى أن الوفد يضم ممثلين من وزارة الزراعة وعدد من الجهات المعنية النيجيرية، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار التعاون ومد سبل العون للدول الإفريقية وتبادل الخبرات بين الجانبين.