وزير خارجية النمسا يحث الحكومة اللبنانية على إجراء إصلاحات

كتبت: هناء أبو العز

حث ألكسندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا، الحكومة اللبنانية على إجراء إصلاحات في لقاء مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب اليوم في بيروت.

وأعرب ألكسندر شالنبرج عن إعجابه بالشعب اللبناني لمرونته في الأزمة العميقة ، قائلًا: على النخبة الآن أن تثبت أنها تستحق هذا الشعب.

وأضاف شالنبرج خلال زيارته: إنه لأمر مؤلم أن نرى التدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يجد هذا البلد نفسه فيه.

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي مشترك: إنه لأمر مؤلم أن الكثير من الناس فقدوا الثقة بشكل واضح في المؤسسات وهم يحزمون حقائبهم ويغادرون البلاد، وتقف النمسا إلى جانب لبنان، لكن المسؤولية تقع على عاتق النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وعلى وجه التحديد ، هناك حاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وهو شرط أساسي لصرف المساعدات المالية الدولية ، وتنظيم القطاع المصرفي والمالي ، وإجراء تحقيق مستقل في الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت في أغسطس 2020، أدرج شالنبرغ المطالب الدولية.

وعقب الاجتماع مع ابو حبيب ، استقبل شالنبرج ايضا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل المباحثات السياسية، زار شالنبرج ميناء بيروت في الصباح ، بعد عام ونصف من كارثة الانفجار ، التي خلفت أكثر من 190 قتيلا.