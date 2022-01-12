وزير الطيران يتفقد جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم

كتبت رحاب نبيل

زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، جناح مصر للطيران بقاعة المؤتمرات خلال مشاركته فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى، والذى يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر اللازمة لضيوف المنتدي بما يليق بمكانة مصر.

وحظى جناح مصر للطيران منذ بدء فعاليات المنتدى بإقبال كبير من جانب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث توافدوا لزيارة جناح مصر للطيران وتقديم كل التسهيلات لهم ومراجعة حجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما يتم تقديم هدايا تذكارية لزوار الجناح بشعار مصرللطيران ومنتدي شباب العالم.

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدى شباب العالم من خلال وضع الشعار على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة علي أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.