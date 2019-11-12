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اطمن على نفسك.. اختبار نخاع العظام يكشف عن أمراض الدم والسرطان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. اختبار نخاع العظام يكشف عن أمراض الدم والسرطان نخاع العظام
كتبت فاطمة خليل

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النخاع العظمي هو نسيج ناعم اسفنجي يوجد في وسط العظام، وقد يطلب الطبيب فى حالات معينة فحص نخاع العظام، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار نخاع العظام وأهميته واستخداماته، وفقاً لموقع "Medlineplus".

نخاع العظم
نخاع العظم

ويصنع نخاع العظام أنواعاً مختلفة من خلايا الدم، وتشمل هذه الأنواع من:

-خلايا الدم الحمراء والتي تنقل الأكسجين من رئتيك إلى كل خلية في جسمك.

-خلايا الدم البيضاء والتي تساعدك على مكافحة الالتهابات.

-الصفائح الدموية ، والتي تساعد في تخثر الدم.

وتعمل اختبارات نخاع العظام لمعرفة ما إذا كان النخاع العظمي يعمل بشكل صحيح ويصنع كميات طبيعية من خلايا الدم.

يمكن أن تساعد الاختبارات في تشخيص ورصد اضطرابات نخاع العظم المختلفة واضطرابات الدم وأنواع معينة من السرطان.

أنواع اختبار نخاع العظم
 

 هناك نوعان من اختبارات نخاع العظام:

النوع الأول شفط النخاع العظمى: يزيل كمية صغيرة من السائل النخاعي العظمي ويتم فحصه.

النوع الثانى خزعة نخاع العظم، والتي تزيل كمية صغيرة من أنسجة نخاع العظم.

عادة ما يتم إجراء اختبارات شفط النخاع العظمي وخزعة نخاع العظم في نفس الوقت.

استخدامات اختبارات نخاع العظام
 

-معرفة سبب مشاكل خلايا الدم الحمراء والدماء البيضاء أو الصفائح الدموية.

-تشخيص ومراقبة اضطرابات الدم، مثل فقر الدم وقلة الصفيحات.

-تشخيص اضطرابات نخاع العظام.

-تشخيص ومراقبة أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم، المايلوما المتعددة، والأورام اللمفاوية.

-قم بتشخيص الالتهابات التي ربما تكون قد بدأت أو انتشرت في النخاع العظمي.

العظام
العظام

أهمية اختبار نخاع العظم
 

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك شفط نخاع العظم وخزعة نخاع العظم إذا أظهرت اختبارات الدم الأخرى أن مستويات خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية غير طبيعية.

قد يعني وجود عدد كبير أو قليل جدًا من هذه الخلايا وجود اضطراب طبي، مثل السرطان الذي يبدأ في دمك أو نخاع العظم.

 إذا كنت تعالج من نوع آخر من السرطان، فيمكن لهذه الاختبارات معرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى نخاع العظم.

فحص نخاع العظم
فحص نخاع العظم

ماذا يحدث خلال اختبار نخاع العظم؟
 

-سوف تستلقي على جانبك أو على معدتك ، اعتمادًا على العظم الذي سيتم استخدامه للاختبار.

- تؤخذ معظم اختبارات نخاع العظم من عظم الفخذ.

-سيتم تغطية جسمك بقطعة قماش، بحيث تظهر المنطقة المحيطة بموقع الاختبار فقط.

-سيتم تنظيف الموقع بمطهر.

-سوف تحصل على حقن محلول مخدر.

-بمجرد تخدير المنطقة، سيأخذ مقدم الرعاية الصحية العينة.

-لشفط نخاع العظم، والذي يتم عادةً أولاً، يقوم الطبيب بإدخال إبرة عبر العظام وسحب خلايا وسائل نخاع العظم، قد تشعر بألم حاد ولكن قصير عند إدخال الإبرة.

-لخزعة نخاع العظم ، سيستخدم الطبيب أداة خاصة تلتف في العظم لإخراج عينة من نسيج نخاع العظم.

 


اختبار نخاع العظم

نخاع عظمى

بذل نخاع

ما هو بذل النخاع

سرطان العظام

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