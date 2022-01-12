اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 05:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

هل من الآمن تناول المضادات الحيوية أثناء الحمل؟

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:00 ص
هل من الآمن تناول المضادات الحيوية أثناء الحمل؟ المضاد الحيوى-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عادة ما توصف المضادات الحيوية أثناء الحمل إذا كانت الأم بحاجة إلىها، ومع ذلك يجب اختيار النوع المحدد من الأدوية بعناية ولا يتم تناولها لها دون الرجوع للطبيب الخاص بها.

وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic لا بأس من تناول بعض المضادات الحيوية أثناء الحمل حيث تعتمد السلامة على عوامل مختلفة ، بما في ذلك نوع المضاد الحيوي ووقت تناوله، ومدته، والكمية التي تتناولها، والآثار المحتملة التي قد تترتب على الحمل.

حيث يعتقد أن بعض المضادات الحيوية الأخرى تشكل مخاطر أثناء الحمل على سبيل المثال مادة التتراسيكلين يمكن أن تؤثرعلى نمو العظام عند الجنين، لذلك لا ينصح باستخدام التتراسيكلين بعد الأسبوع الخامس من الحمل. قد تشكل بعض أنواع المضادات الخيوية الاخرى  خطرًا ضئيلًا للإصابة بأمراض القلب والشفة المشقوقة واليرقان ويتم تجنبها بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وبالقرب من وقت الولادة.

إذا كان المضاد الحيوي هو أفضل طريقة لعلاج حالتك، فسيصف لك الطبيب أكثر المضادات الحيوية والجرعة أمانًا إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن استخدام مضاد حيوي أثناء الحمل، لذا استشيرى طبيبك.

 


مضاد حيوى

المضاد الحيوى

ادوية

الحامل

المراة الحامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة