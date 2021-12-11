دراسة: الموافقة على المضادات الحيوية لعلاج مرضى الزائدة الدودية

كتبت إيناس البنا

أصبحت المضادات الحيوية الآن علاجًا مقبولًا للخط الأول لمعظم الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة الدودية، وفقًا لنتائج مقارنة نتائج تجربة عقاقير المضادات الحيوية واستئصال الزائدة الدودية (CODA) وإرشادات علاج محدثة لالتهاب الزائدة الدودية من الكلية الأمريكية للجراحين.

ووفقا لنتائج الدراسة المنشورة في "New England Journal of Medicine"، قال الباحث الرئيسي المشارك وأستاذ ورئيس مشارك في الجراحة في كلية الطب بجامعة واشنطن : "النتائج الأخرى تفضل إما المضادات الحيوية أو الجراحة، ويبدو أن المضادات الحيوية هي العلاج المناسب لكثير من مرضى التهاب الزائدة الدودية، ولكن ليس جميعهم على الأرجح".

وأضاف الباحث: "بينما كانت هناك مزايا وعيوب لكل علاج، وجدنا أن كلا العلاجين آمنان، ومن المرجح أن يقدّر المرضى هذه النتائج باختلاف الأعراض والمخاوف والظروف الخاصة بهم".

بالنظر إلى هذه النتائج وإرشادات العلاج الجديدة، من المهم للجراحين والمرضى مناقشة إيجابيات وسلبيات كل من الجراحة والمضادات الحيوية في تحديد العلاج الأفضل لذلك الشخص في التوقيت المناسب.