اليوم السابع
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معاينة "شقة المنيرة" بعد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:30 م
معاينة "شقة المنيرة" بعد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق قوة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة شهدت مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز، لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال مناظرة الجثث عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

ولقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3  أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز. تم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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مصرع 3 اشخاص

المنيرة الغربية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اختناق

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