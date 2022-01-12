مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز فى المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.