مصرع طفل صدمته سيارة جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأربعاء، صدمته سيارة بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.



واستقبل مستشفي 30 يونيو طفلا يبلغ من العمر 16 عامًا، مصابا وحالته خطيرة بادعاء حادث سيارة بمنطقة بحر البقر، وتوفى الطفل أثناء عمل الإسعافات الأولية.



وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.