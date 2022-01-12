مصرع طفل صدمته دراجة نارية فى قرية تل روزن بالشرقية

لقي طفل، في الثالثة عشر من عمره، مصرعه؛ إثر تعرضه لـ حادث صدمته دراجة نارية أمام قرية تل روزن التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث أمام قرية تل روزن التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث اصطدام دراجة نارية بـ طفل أمام قرية تل روزن التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فيما تبين أن الطفل، ويُدعى عمر فرحان، 13 سنة، مُقيم في قرية أنشاص الرمل التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، قد لقي مصرعه جراء الحادث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة مرور السيارات.