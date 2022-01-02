مصرع طفل سقط فى العصارة أثناء عمله فى صناعة العسل الأسود بقنا

صابر سعيد

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته أثناء عمله فى عصارة عسل أسود، بقرية أولاد نجم بنجع حمادى شمال قنا حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع محمود وائل صديق، 15 عاما، بعد أن إصابته بعصارة قصب أثناء عمله، بقرية أولاد نجم بنجع حمادى وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ومن جانب آخر، أصيب طالب، إثر سقوطه من علو بقرية "هو" فى مركز نجع حمادى شمال قنا وتم نقله إلى المستشفى وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة محمد عبد المبدى محمد، 17 عاما، آلام فى الظهر، إثر سقوطه من علو بقرية هو فى مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الطالب إلى مستشفى بهجورة لتلقى العلاج.