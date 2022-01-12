مصرع ربة منزل بسبب تسرب غاز السخان بعد يوم من زواجها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسرب غاز السخان بمنطقة الهرم، بعد مرور يوم على زواجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتوفية متزوجة حديثا، حيث مر يوم واحد على زواجها، وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجها، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.