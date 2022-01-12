اليوم السابع
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مصرع خفير وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:32 ص
مصرع خفير وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى خفير نظامى مصرعه وأصيب آخر بمحافظة بنى سويف، فى حادث سير، وقع إثر انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلاها أمام مدخل قرية "حاجر بنى سليمان" بمركز بنى سويف، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير اثر انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلاها أمام مدخل قرية "حاجر بنى سليمان" بدائرة مركز شرطة بنى سويف، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "محروس على مخلوف" 57 سنة، خفير نظامي، جثة هامدة "احمد خليفة محمد" 41 سنة، خفير نظامي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، حيث أجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 


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