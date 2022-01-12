مصرع شاب وإصابة عامل وطفلة فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه وأصيب عامل وطفلة في حادث انقلاب دراجة بخارية بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بإحدى طرق منشأةالقناطر اليوم الأربعاء، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة عامل وطفلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ونقل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.