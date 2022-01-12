اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مسعف ينقذ عاملا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله فى بنى سويف

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:40 ص
مسعف ينقذ عاملا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله فى بنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذ مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، عامل من الموت بعدما تعرضه لصاعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل.

 

تلقي الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطاراً بالحادث من ممدوح سيد مشرف غرفة العمليات يفيد بتلفيهم بلاغاً بتعرض عامل داخل مصنع لصاعق كهربائي، وعلى الفور قام أحمد على مشرف عام إسعاف بنى سويف بتحريك سيارة الإسعاف  إلى محل الواقعة.

 

وفور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة تبين أن العامل ويدعي "أحمد.ر.ع" 58 سنة، مصاب بصاعق كهربائي ولا يوجد نبض ولا تنفس وفى حالة خطره، وعلى الفور قام المسعف جمال أحمد إبراهيم بعمل انعاش القلبي الرئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، وعودة عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية للمصاب عودته إلى الحياة مرة أخري بعد إنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اسعاف

امن بنى سويف

صحة بنى سويف

محافظ بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة