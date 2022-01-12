مسعف ينقذ عاملا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أنقذ مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، عامل من الموت بعدما تعرضه لصاعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل.

تلقي الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطاراً بالحادث من ممدوح سيد مشرف غرفة العمليات يفيد بتلفيهم بلاغاً بتعرض عامل داخل مصنع لصاعق كهربائي، وعلى الفور قام أحمد على مشرف عام إسعاف بنى سويف بتحريك سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

وفور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة تبين أن العامل ويدعي "أحمد.ر.ع" 58 سنة، مصاب بصاعق كهربائي ولا يوجد نبض ولا تنفس وفى حالة خطره، وعلى الفور قام المسعف جمال أحمد إبراهيم بعمل انعاش القلبي الرئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، وعودة عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية للمصاب عودته إلى الحياة مرة أخري بعد إنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.