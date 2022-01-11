حياة كريمة ببنى سويف .. إنشاء مجمع زراعى ومرفق إسعاف ومدارس بقرية طنسا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتشهد قرية طنسا بنى مالو تنفيذ مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم، حيث يضم كل مجمع(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري)لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى ، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

كما تشهد القرية تنفيذ وحدة إسعاف طنسا "إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ، على مساحة 220 م للمبنى المكون من دور أرضى"استقبال و2 استراحة"بجانب جراج وستضم 2 سيارة"نموذج كبير"،لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ،حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30%.

وتشهد قرية طنسا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع طنسا الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 م.

وتشهد القرية سير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتى تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإضافة 5فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات "إحلال جزئي"، تضيف 16 فصلاً