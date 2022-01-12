محافظ مطروح يفتتح المركز الثقافى الإسلامى التابع لمديرية الأوقاف

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الإسلامي التابع لمديرية أوقاف مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وعبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من مشايخ الأوقاف والشعبيين والتنفيذيين.

جاء ذلك بعد موافقة وزير الأوقاف على إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بمحافظة مطروح، لتدريس علوم الأزهر الشريف، لخريجي الجامعات المصرية غير الأزهرية، من الجنسين، وذلك لتدريس علوم القرآن، والتفسير، والحديث، والفقه، والقضايا الفكرية المعاصرة، والتعمق في فهم مقاصد الدين الحنيف، وتصحيح المفاهيم، وتنمية الوعي الوطني، والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة.

وتم اختيار الدكتور محمد أبو بكر أستاذ اللغة العربية بكلية التربية عميدا للمركز، واختيار أحمد عبد العزيز مديرا للمركز، تحت إشراف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال العام الدراسي 2021 – 2022، باختبارات للمتقدمين، في جزء من القرآن وتفسيره، والثقافة الإسلامية، وتقدم للالتحاق بالمركز ٥٠ دارسا، تم قبول 30 دارسا من بينهم، بعد اجتياز المقابلة.

وأفاد الشيخ حسن عبد البصير، بأن المركز سيوفر قناة شرعية متخصصة، لدراسة الدين الحنيف وقضايا التجديد، وسيكون هناك نافذة لخطاب ديني، يصلح الواقع ولا ينفصل عنه، ويهتم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل، معرباً عن سعادته باهتمام كافة أطياف المجتمع بالدراسة في المركز، رجالا ونساء وإعلاميين وموظفين وشباب مقبل على الحياة يريدها وفق تعاليم الدين السمحة.

وقدم مدير أوقاف مطروح، الشكر لمحافظ مطروح لمساهمته في افتتاح المركز ماديا ومعنويا، واهتمامه ورعايته لكل ما تقوم به المديرية من افتتاح للمساجد.