اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 03:43 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح يستقبل عمد ومشايخ المحافظة ويثمن جهودهم فى التصالح وحل النزاعات

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:23 م
محافظ مطروح يستقبل عمد ومشايخ المحافظة ويثمن جهودهم فى التصالح وحل النزاعات جانب من اللقاء
مطروح - حسن مشالى

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء بمكتبه، العمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ وعدد من عمد ومشايخ مطروح ،في اطار التواصل المستمر مع القيادات الشعبية ومتابعة الجهود التنموية وتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين وكذلك بحث عدد من المطالب والاحتياجات  لتحقيق المصلحة العامة للمحافظة واهالي مطروح.

حيث رحب محافظ مطروح بالقيادات الشعبية مشيدا بدور مجلس عمد ومشايخ مطروح ، في تحقيق الإستقرار الاجتماعى والنفسى، خاصة دور لجنة المصالحات وحل النزاعات وجهودها في التصالح ونبذ كثير من الخلافات ،بالاضافة إلى دور المجلس ومشاركته في توفير مزيد من الخدمات الانسانية،مؤكدا على التواصل المستمر مع المجلس ودوره الشعبى الهام

اللقاء
اللقاء

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 

لقاء المحافظ
لقاء المحافظ

 


 


محافظ مطروح

عمد مطروح

مشايخ مطروح

حل النزاعات

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