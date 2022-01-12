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محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية الجديد بحى المناخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:48 ص
محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية الجديد بحى المناخ مركز تراخيص المحال الموحد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، ويضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المركز الجديدة،  مشيرا أن المركز سيكون مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات لتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحى المناخ، والذي يختص بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.

جانب من المركزللتراخيص_copy_720x540
جانب من المركزللتراخيص

 

مركز تراخيص المحال التجارية_copy_720x540
مركز تراخيص المحال التجارية

 


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