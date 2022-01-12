محافظ البحيرة يكشف خطة المحافظة لمواجهة السيول والأمطار فى 9 خطوات

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال موسم الشتاء وهطول الأمطار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد المحافظ على:

* تجهيز كافة المعدات اللازمة وتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

* مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعی ومناسیب الترع والمصارف.

* تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعی .

* مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

* مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار .

* مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر قد تؤدى للصعق حفاظا على الأرواح والممتلكات.

* مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير آمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقاً مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة البحيرة.

* التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.

* التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة.