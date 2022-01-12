محافظ الإسماعيلية يبحث حل مشكلة أرض الجمعيات بعد تجاهلها لسنوات

الإسماعيلية - السيد فلاح

اجتمع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمجلس إدارة الجمعية المشتركة للإسكان، لمناقشة مشكلات أرض الجمعيات بحى ثالث الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية حرص الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية على سرعة حل مشكلات المواطنين بأرض الجمعيات، والتى استمرت على مدار سنوات طوال، على أن تكون حلولا جذرية، وبالطرق التى يكفلها القانون حتى لا تتسبب فى مشكلات للأجيال القادمة.

كما وضع محافظ الإسماعيلية خارطة طريق لمجلس إدارة الجمعية المشتركة الجديد، لإثبات الجدية فى التعاون مع الجهاز التنفيذى لإنهاء مشكلات المنطقة بالكامل فى أقرب وقت ممكن، عن طريق سرعة الاجتماع مع أعضاء الجمعيات الفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير موارد مالية عن طريق بيع عدد من قطع الأراضى المتاحة بالمنطقة، تحت إشراف الأجهزة الرقابية، وبالتعاون مع التخطيط العمرانى للمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والالتزام التام بالقانون.

كما جرى الاتفاق على حل مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة، بشكل عاجل عن طريق عمليات التطهير والملس لمواسير الشبكة الداخلية، بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على أن تتحمل الجمعية المشتركة للإسكان 40% من التكلفة، وتتكفل محافظة الإسماعيلية الـ60% الباقية، وذلك تمهيدًا لرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء بعد توفير الجمعية للموارد المالية اللازمة، لعمل شبكة صرف صحى جديدة، وعقد صيانة دائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة عمل ودائع مالية دائمة، بعد جمع حصيلة بيع الأراضى المتبقية للصرف على أعمال الصيانة والإنارة العامة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى الحصول على الخدمات اللازمة بشكل يضمن لهم حياة كريمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، سرعة رصف شوارع المنطقة بالكامل فور انتهاء أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب، شرط التزام الجمعية بتنفيذ خارطة الطريق وتوفير نصف المبلغ المطلوب لأعمال الرصف، على أن تتحمل المحافظة النصف الآخر.

ووجه محافظ الإسماعيلية بشكل فورى حى ثالث الإسماعيلية، بسرعة رفع تجمعات القمامة والمخلفات ببعض قطع الأراضى الفضاء، لتوفير الراحة للمواطنين بالمنطقة، مع الرقابة التامة على السيارة التى تقوم بإلقاء المخلفات بتلك الأراضى الفضاء.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وممثلى الجهات المعنية.